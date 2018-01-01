القيمة السوقية لنجوم الساحرة المستديرة بعد مونديال روسيا

نشر موقع 78 الرياضي الروسي كشفا بأسعار أغلب نجوم كأس العالم لكرة القدم 2018، وذلك بعد انتهاء المونديال الروسي.



وحقق النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي أعلى ارتفاع قيمة سوقية بعد المونديال بـ30 مليون يورو حيث بلغت قيمته الجديدة 150 مليونا.



وهناك لاعبان اثنان فقط أعلى قيمة من مبابي هما الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ180 مليون لكل منهما.



وبحسب الموقع الروسي فإنه بسعر مبابي اليوم يمكن شراء الثلاثي، هداف كأس العالم 2018 الإنجليزي هاري كين بـ6 أهداف، والنجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مجتمعين واللذين لم تتغير قيمتهما بعد المونديال.



وهناك 3 لاعبين أيضا زادت قيمتهم بين 10 و20 مليون يورو، وبلغت قيمتهم 120 مليون يورو، هم، الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي فيليب كوتينيو والبلجيكي إيدين هازارد.



وعند مرتبة الـ110 ملايين يورو يأتي الأرجنتيني باولو ديبالا، يليه بـ100 مليون يورو كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي ديلي آلي والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي زاد سعره 10 ملايين يورو بعد البطولة.



وبالنسبة للمنتخب الروسي فإن 13 لاعبا ازدادت قيمتهم السوقية، وحافظ 5 على قيمتهم، بينما انخفض سعر 5 آخرين.



وأغلى لاعبي المنتخب الروسي هو ألكسندر جولوفين صاحب الـ22 عاما حيث ازدادت قيمته السوقية 7 مليون يورو بعد المونديال لتصل إلى 25 مليونا، وتألق غولوفين خلال البطولة وسجل هدفا جميلا بمرمى السعودية في مباراة الافتتاح بالإضافة لتمريرتين حاسمتين خلال المباريات الخمس التي شارك فيها، وأظهر العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة اهتمامها بضمه منها يوفنتوس وتشيلسي وموناكو وأرسنال وبرشلونة.



ويأتي ماريو فيرنانديز صاحب الـ27 عاما (ذو الأصول البرازيلية) في المركز الثاني بـ20 مليون يورو بزيادة قدرها 4 ملايين يورو بعد الأداء اللافت الذي ظهر فيه مع الدب الروسي في المونديال وسجل أحد أجمل أهداف البطولة برأسية متقنة قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني من المباراة أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي ليعدل النتيجة 2-2، قبل أن تخسر روسيا بركلات الجزاء.



وفي المركز الثالث آلان دزاجويف لاعب تسيسكا موسكو لم تتغير قيمته السوقية 15 مليون يورو، وفي المركز الرابع والخامس فيودر سمولوف وأليكسي ميرانتشوك بـ14 مليون دولار.