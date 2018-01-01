بريطانيا تطور مقاتلة دون طيار تستخدم أسلحة الليزر

كشفت المملكة المتحدة النقاب عن نموذج لطائرة مقاتلة دون طيار تخطط لتطويرها، حيث ستزود بأسلحة الليزر.



وكشف وزير الدفاع البريطاني، جافن ويليامسون، عن طائرة من طراز "Tempest" في معرض "Farnborough International Airshow" في هامبشاير، قائلا إن بريطانيا ستستثمر ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، بحلول عام 2025، لتطوير المقاتلة التي يمكنها التحليق بالاعتماد على طيارين أو من دون طيار.



وأضاف ويليامسون خلال المعرض أن طائرة "Tempest" تأتي في إطار برنامج يهدف إلى تأمين مكانة هامة لبريطانيا كرائد عالمي في مجال تكنولوجيا المقاتلات، والحفاظ على قدرتها على التحكم في المجال الجوي في المنطقة، وفي حروب المستقبل.



وسيتم تطوير وتصنيع الطائرة لتحل مكان مقاتلة "تايفون" الحالية، وستتعاون لإنتاجها شركات: BAE Systems، محركات رولز رويس، مجموعة ليوناردو الإيطالية، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا الفائقة، متخصصة في مجال الطيران والدفاع والأمن.



وقال تشارلز وودبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "BAE Systems"، إن الطائرة ستستغرق بعض الوقت لتكون جاهزة للاستخدام، إذ "لدينا حاليا منظومة تايفون التي تشكل الأساس المطلق للدفاع الجوي الأوروبي، والتي ستبقى في الخدمة لعقود مقبلة".