"الصحة": مصرع مواطن وإصابة 25 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، مصرع مواطن وإصابة 25 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالطريق الصحراوي الغربي، مدخل مدينة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا.

ولفتت إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور بالعمود الفقري والقدم والساعد والزراع والحوض، وكسور وجروح قطعية وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدة أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.