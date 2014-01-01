روسيا: مستعدون للمساهمة في تحقيقات "الطائرة الماليزية"

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تزال مستعدة للمساهمة في التحقيقات الخاصة بتحطم الطائرة الماليزية، فوق أوكرانيا، من أجل معاقبة المسؤولين عن هذه الكارثة.



وجاء في بيان للخارجية الروسية، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن رفع هولندا المسئولية عن كييف إزاء عدم إغلاق المجال الجوي فوق دونباس، حقيقة صارخة خاصة بملف الطائرة الماليزية، مضيفة أن روسيا ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2166، ولا تزال مستعدة للمساهمة في التحقيق من أجل بيان الحقيقة ومعاقبة المذنبين.



وعلى صعيد متصل، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، اليوم الثلاثاء، عن أمل بلادها في بدء حوار مع روسيا بشأن ظروف حادثة تحطم الطائرة الماليزية "إم إتش-17" في أوكرانيا، عام 2014.



وقدم فريق التحقيق الدولي، في وقت سابق، النتائج الأولية للتحقيق في الحادث المذكور، حيث أشار إلى أن الطائرة "بوينج-777" تم إسقاطها بصاروخ "بوك إم" تابع للواء 53 من قوات الدفاع الجوي الروسية، المتمركز في منطقة كورسك، الأمر الذي ترفضه موسكو بشكل قاطع.



يذكر أن طائرة "بوينج-777" تابعة للخطوط الجوية الماليزية، كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، وتحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 يوليو 2014، ولقي جميع ركاب الطائرة، البالغ عددهم 298 شخصًا، مصرعهم جراء الحادث، بينهم 193 شخصًا يحملون الجنسية الهولندية.