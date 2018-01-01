إسبانيا تعلن إنقاذ 328 مهاجرًا من البحر المتوسط

أعلنت خدمات الإنقاذ البحري في إسبانيا إنقاذ 328 مهاجرا على الأقل من البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية على الرغم من التيارات المائية القوية في منطقة مضيق جبل طارق.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم، عن خدمات الإنقاذ قولها: إنه تم العثور على 82 مهاجرا، من بينهم 16 سيدة و3 أطفال، على متن قارب كان يحاول الإبحار في مياه المضيق العاتية

وأضافت الخدمة أنه عُثر اليوم أيضا على قوارب أخرى تحمل 189 مهاجرا في شرق البحر المتوسط، مضيفة أن مجموعة أخرى من المهاجرين تتألف من 57 شخصا نزلت في جزيرة "البوران" الإسبانية، حيث قام الجنود الإسبان بتقديم المساعدة والعون لهم.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - وصول أكثر من 18 ألف مهاجر إلى إسبانيا بحرا منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف شهر يوليو الحالي.