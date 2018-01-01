اليوم.. "ترامب" يكشف معلومات جديدة عن قمته مع "بوتين"

أعلنت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيدلي لاحقًا بتصريحات جديدة، حول قمة هلسنكي التي جمعته، أمس الإثنين، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.



وقالت ساندرز في بيان لها، منذ قليل: "من المتوقع أن يدلي الرئيس ترامب بتصريحات حول قمة هلسنكي مع الرئيس بوتين، في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم"، حسب ما نقلت شبكة "NBC" الأمريكية.



وتعرض الرئيس الأمريكي ترامب لانتقادات حادة من مسؤولين حاليين وسابقين، بسبب قمته مع بوتين في العاصمة الفلندية، في ظل التدخلات الروسية في الشأن الأمريكي والأوروبي.