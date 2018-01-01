محافظ الدقهلية يعقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين

استمع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لمشكلات ومطالب واحتياجات 16 حالة إنسانية، وأمر القيادات التنفيذية بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي يعقده المحافظ مع المواطنين، للتعرف شخصيًا على مشكلات واحتياجات ومطالب أهالي الدقهلية، بحضور ومشاركة وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء القطاعات التنفيذية للمرافق والخدمات على مستوى المحافظة.



وكلف الشعراوي وكيل وزارة الصحة، بسرعة علاج أحد المواطنين من قريه كفر بدواي بمركز المنصورة، يعاني من مرض القدم السكري، على نفقه الدولة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية له، مكلفًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير معاش "تكافل وكرامة" للمواطن المذكور، ولمواطن آخر من نفس القرية.



وسلّم محافظ الدقهلية، خلال اللقاء، الإعانات المالية الفورية لعدد من المواطنين المستحقين، نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، موجهًا جميع القيادات التنفيذية بضرورة التجاوب والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وسرعة حلها، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في كافة قطاعات المرافق والخدمات، ومشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون الكامل من أجل مصلحة المواطن، في جميع المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة.



وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات، وتنفيذ أعمال التجميل للشوارع والميادين وعرض تقارير دورية بحملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات، بهدف تحسين خدمات النظافة المقدمة يوميًا لمواطني الدقهلية، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهد من قبل الوحدات المحلية لرفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.