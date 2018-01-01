القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
محافظات
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:49 م

محافظ الدقهلية يعقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين

الدكتور أحمد الشعراوي
الدكتور أحمد الشعراوي
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2253105

استمع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لمشكلات ومطالب واحتياجات 16 حالة إنسانية، وأمر القيادات التنفيذية بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي يعقده المحافظ مع المواطنين، للتعرف شخصيًا على مشكلات واحتياجات ومطالب أهالي الدقهلية، بحضور ومشاركة وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء القطاعات التنفيذية للمرافق والخدمات على مستوى المحافظة.

وكلف الشعراوي وكيل وزارة الصحة، بسرعة علاج أحد المواطنين من قريه كفر بدواي بمركز المنصورة، يعاني من مرض القدم السكري، على نفقه الدولة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية له، مكلفًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير معاش "تكافل وكرامة" للمواطن المذكور، ولمواطن آخر من نفس القرية.

وسلّم محافظ الدقهلية، خلال اللقاء، الإعانات المالية الفورية لعدد من المواطنين المستحقين، نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، موجهًا جميع القيادات التنفيذية بضرورة التجاوب والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وسرعة حلها، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في كافة قطاعات المرافق والخدمات، ومشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون الكامل من أجل مصلحة المواطن، في جميع المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات، وتنفيذ أعمال التجميل للشوارع والميادين وعرض تقارير دورية بحملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات، بهدف تحسين خدمات النظافة المقدمة يوميًا لمواطني الدقهلية، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهد من قبل الوحدات المحلية لرفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

حماس وافقت.. تفاصيل الرؤية المصرية بشأن إتمام المصالحة

ترحيب ليبي برفع حظر السفر عن أرملة القذافي وابنته: ستجد بيننا بيتها

البرلمان يوافق نهائيًا على "معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم"

الأكثر قراءة

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

سقوط طائرة حربية مجهولة شرق سوريا

البرلمان يوافق نهائيًا على "معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم"

ألبومات الصور

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

بالصور.. حملة لإزالة التعديات بشوارع الدقهلية

محافظ البحيرة تشهد ختام التدريب العملى "صقر 29" لإدارة الأزمات

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

سقوط طائرة حربية مجهولة شرق سوريا

البرلمان يوافق نهائيًا على "معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم"

كشكول

1000 تظلم في الإسماعيلية والأولى على المحافظة تترأس القائمة

بيان هام من التعليم لطلاب الثانوية العامة

لطلاب الشعبة الأدبية.. تعرف علي شروط أقسام آداب حلوان

حجازي:رفع جميع نماذج الأسئلة وإجاباتها النموذجية على موقع الوزارة لإطلاع الطلاب المتظلمين عليهم

وزير التعليم العالى يكرم فريق طلاب هندسة حلوان

الأمصار

مصر تفتح معبر «رفح» لدخول البضائع والمواطنين

كندة علوش لجمهورها: متعلقوش على نظراتي العبيطة

رسائل نصية تفضح «قطر» في أكبر عملية لدعم الإرهاب

تونس.. تأجيل حفلات مهرجان "الجاز"

بعد ساعات من تسلمها راية المونديال.. رونالدو يهين قطر

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

تقنية "CRISPR" تهدد حياة البشر

دراسة: التعلم يغير بنية الدماغ

نشطاء في كوريا الجنوبية يتظاهرون ضد ذبح الكلاب وتناولها

الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎