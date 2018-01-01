متحدث الرئاسة: المتحف المصرى الجديد سيكون أيقونة عالمية غير مسبوقة
أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المتحف المصري الجديد سيكون أيقونة عالمية غير مسبوقة من حيث التصميم المعماري والمساحة وعدد القطع الأثرية.
أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المتحف المصري الجديد سيكون أيقونة عالمية غير مسبوقة من حيث التصميم المعماري والمساحة وعدد القطع الأثرية.
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افتتح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ورشة العمل الأولى الاحتياجات التدريبية لكنائس وأديرة محافظة البحيرة تحت عنوان "بره الصندوق"، المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بمقر ...
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