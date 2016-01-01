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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:39 م

مساهمو "ألستوم" الفرنسية يوافقون على الاندماج مع قطاع السكك الحديدية في سيمنز

مساهمو ألستوم الفرنسية
وكالات
dostor.org/2253096

وافق مساهمو شركة صناعة القطارات الفرنسية "ألستوم"، على صفقة الاندماج المقترحة مع قطاع السكك الحديدية في مجموعة "سيمنز" الصناعية الألمانية العملاقة.

ومازالت صفقة الاندماج تحتاج إلى موافقة المفوضية الأوروبية التي كانت قد أطلقت في الأسبوع الماضي تحقيقا حول الصفقة لتحديد مدى تأثيرها على مستوي المنافسة في السوق.

وأمام المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حتى 21 نوفمبر المقبل؛ لاتخاذ قراره بشأن الصفقة.

يستهدف الاندماج تشكيل كيان أوروبي قادر على مواجهة المنافسة المتزايدة من جانب الصين التي شهدت اندماج أكبر شركتين لصناعة القطارات فيها عام 2016؛ لتشكيل شركة "سي.آر.آر.سي" العملاقة.

ويتماثل تقريبا حجم قطاعي السكك الحديدية في كل من "سيمنز" و"ألستوم"ووفقا لنتائج العام الماضي، فإن إجمالي مبيعاتهما تصل إلى 3ر15 مليار يورو (9ر17 مليار دولار) وقوة العمل لديهما تبلغ 3ر62 ألف عامل.

في المقابل فإن إجمالي الطلبيات لدى شركة "سي.آر.آر.سي" الصينية وصل خلال العام الماضي إلى 207 مليارات يوان (30.9مليار دولار).

ووفقا لشروط الصفقة المقترحة، ستمتلك "سيمنز" 50% من أسهم الكيان الجديدة مع أغلبية في مجلس الإدارة، في حين سيكون مقر رئاسته في باريس.

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