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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:38 م

رئيس الإدارة المركزية: لدينا عجز ٢٠ ألف ممرض وممرضة وسنسد العجز خلال عامين

الصحة: القضاء على عجز فرق التمريض بالمستشفيات خلال عامين

كوثر محمود
كوثر محمود
فاتن خديوى
dostor.org/2253094

كشفت الدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون التمريض بوزارة الصحة ونقيب التمريض، عن ملامح خطة الوزارة لتغطية عجز التمريض فى المستشفيات وخصوصًا فى المناطق الحدودية والنائية.

وأكدت فى تصريح لـ"الدستور"، أن مصر تحتاج إلى 20 ألف ممرض وممرضة لتغطية العجز فى أطقم التمريض بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأشارت إلى أنه سيتم القضاء على عجز فرق التمريض فى المستشفيات خلال عامين، وذلك بفتح فصول ومدارس تمريض جديدة فى جميع المحافظات، وتخفيض مجموع القبول فى مدارس التمريض وتوزيعهم بشكل عادل على المحافظات.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشئون التمريض، أن المشكلة ليست فى تغطية عجز التمريض، وإنما تكمن فى تسرب فرق التمريض داخليًا وخارجيًا نتيجة لتدنى المرتبات وحوافز السهر والنبطشيات وبدل العدوى، لافتًا إلى أنه حتى إذا تم تسديد العجز على الورق فستظل المشكلة موجودة على أرض الواقع.

وحملت وزراء المالية السابقين مشكلة عجز التمريض فى مصر، لافتة إلى أن وزارة المالية السبب فى عجز التمريض وليس الصحة، وتابعت قائلة: "عندى أمل فى الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالى لأنه عمل فى الصحة فترة ويدرك تمامًا مشاكل القطاع الصحى ومتفهم لدور التمريض".

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