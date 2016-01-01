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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:35 م

استقالة قيادي بالحزب الجمهوري احتجاجًا على لقاء ترامب وبوتين

كريس جاجين
كريس جاجين
محمد عمر
dostor.org/2253092

أعلن رئيس الحزب الجمهوري في إحدى مقاطعات ولاية أوهايو الأمريكية، استقالته المفاجئة مساء أمس الاثنين، احتجاجا على قمة هلسنكي ولقاء الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس.

وقالت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم، إن كريس جاجين، رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة بلمونت، أدلى يهذا الإعلان المفاجئ عبر حسابه على موقع تويتر.

وأكد كريس جاجين أن "الضمير" وراء قراره المفاجئ.

وقال القيادي بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب: "سأظل محافظًا فخورًا وجمهوريًا، لكني استقلت اليوم كرئيس لفرع الحزب بمقاطعة بلمونت وفعلت ذلك إرضاء لضميري، وشعوري بالواجب".

وكان كريس جاجين رئيس الحزب الجمهوري في المقاطعة منذ أبريل 2016، وحتى استقالته أمس.

والتقى بوتين أمس بترامب في العاصمة الفلندية هلسنكي، وأشاد الرئيس الأمريكي باللقاء رغم الغضب الكبير داخل الولايات المتحدة وحلفائه الأوروبيين من اللقاء.

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