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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:34 م

رئيس قطاع الرعاية الأساسية: دعم المديريات بمليون ونصف عبوة ألبان وتوزيع كميات مماثلة شهرياً

الصحة: لا نقص في لبن الأطفال والمخزون الاستراتيجى يكفى لـ3 أشهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى
dostor.org/2253090

أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، على عدم وجود أى نقص بالألبان الصناعية المدعمة، لافتة إلى أن المخزون الاستراتيجى يكفى لمدة 3 أشهر بمخازن الوزارة ومخازن مديريات الصحة بالمحافظات.

وأشارت فى تصريح لـ "الدستور" إلى أنه تم توزيع مليون ونصف عبوة من ألبان الأطفال المدعمة بالمحافظات، كما سيتم توزيع كميات مثيلة لها شهريًا، منعا لفساد الكميات نتيجة لسوء التخزين وحفاظًا على صلاحيتها.

وأوضحت أنه يتم توفير 12مليون علبة لبن حتى عمر 6 شهور و6 مليون علبة لبن للأطفال حتى عمر سنة من خلال منافذ وزارة الصحة والسكان للأطفال المستحقين طبيًا، والتى يتم توزيعها من خلال مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الصحية الحضرية ومراكز طب الأسرة وعددهم 1093 منفذ موزعة في جميع مناطق وإدارات الجمهورية.

وأشارت رئيس قطاع الرعاية الأساسية إلى توريد كمية تبلغ 641 ألف علبة لبن من ألبان المرحلة الثانية لمنافذ توزيع الألبان بالمحافظات، كما تم خلال الأسبوع الماضي توريد 515 ألف علبة من ألبان المرحلة الأولى.

وأكدت أنه يتم إعداد تقارير يومية ومراقبة مشددة على كميات الألبان الموزعة فى المديريات للتأكد من عدم وجود أى عجز فى المحافظات.

وفيما يخص مشروع ميكنة منافذ التوزيع، أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد، أنه تم الانتهاء من ميكنة المنافذ بثلاث محافظات في المرحلة الأولى وهي "بورسعيد، السويس، الإسماعيلية" وجاري الإنتهاء من المرحلة الثانية وتشمل 6 محافظات "دمياط، الغربية، المنوفية، بني سويف، الأقصر، أسوان" وسيتم ميكنة باقي المحافظات تباعًا.

وأوضحت أن ميكنة منافذ توزيع الألبان سيساهم فى وصول الدعم إلى مستحقيه وسهولة صرف الألبان المستحقة للمواطنين من أي منفذ على مستوى الجمهورية.

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