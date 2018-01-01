تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الثلاثاء.



وانخفضت شهادات إيداع البنك التجارى الدولى 17. 0 نقطة بنسبة 3.52% لتسجل 66. 4 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 81. 4 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 18. 4 ‏دولار.‏

كما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة "هيرميس" 30. 0 نقطة بنسبة 11.54% لتسجل 30. 2 دولار. ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 75. 2 دولار، وأقل مستوى لها عند دولارين.

واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 35. 5 دولار. وكان أعلى مستوى لها عند 20. 5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 18. 5 دولار.

وحافظت شهادات إيداع شركة "أوراسكوم" القابضة للتنمية على مستواها عند 70. 17 دولار. كما استقر أيضا أداء شهادات إيداع "أوراسكوم تيليكوم" عند 20. 0 ‏دولار.