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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:37 م

القاهرة تقترب من إقناع "فتح" و"حماس" بالمصالحة

القاهرة تقترب من
سارة الشلقانى - مروة عنبر ‏
dostor.org/2253041

‏«حماس» وافقت على الرؤية المصرية بشأن إتمام المصالحة الفلسطينية

قالت مصادر فلسطينية، إن مصر اتفقت مع كل الفصائل الفلسطينية، على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية للمصالحة، بهدف تنفيذ الاتفاق الذى تم توقيعه بين حركتى فتح وحماس فى القاهرة أكتوبر ‏الماضى، مؤكدة وجود تقدم واضح فى الملف.‏

وأكدت المصادر، حسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن مصر كثفت من الحوارات الثنائية والمشاورات لإقناع حماس على تسليم قطاع غزة المحاصر إلى السلطة الفلسطينية، مضيفة: ‏‏«القاهرة تخطط لعقد اجتماعات مكثفة بين فتح وحماس، كمدخل لإنهاء الانقسام والتقدم نحو إجراء انتخابات عامة». وأشارت إلى أن الوفد المصرى التقى عزام الأحمد، عضو اللجنتين المركزية لفتح ‏ومنظمة التحرير، ووفد آخر من حماس، خلال أسبوع واحد، وتوصل إلى قناعة بأن تطبيق الاتفاق بين الحركتين فى المتناول، لكنه يحتاج جهدًا وتركيزًا وحسم مسائل جانبية، شكلت عقبات فى الماضى.‏
وأوضحت المصادر أن حماس أبلغت المسئولين المصريين موافقتها على تمكين السلطة فى غزة، مقابل إنهاء العقوبات ودمج موظفى حكومتها السابقة مع موظفى السلطة الفلسطيينة، فضلًا عن حل ‏مشاكل القطاع.‏
من جهته، قال عاطف أبويوسف، المتحدث باسم حركة فتح، إن الوفد المصرى أبلغ «الأحمد» بنتائج اجتماعه بمسئولى حركة حماس، لافتًا إلى أن القيادة الفلسطينية ستناقش فى اجتماعها المقبل، مطالب ‏حماس، وستتخذ الموقف المناسب.‏
وأضاف: «تحقيق المصالح يتوقف على موقف حماس من الطرح الذى قدمته فتح لمصر، والذى ينص على تمكين الحكومة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية واستعادة الوحدة، وهذه هى المبادرة ‏الوحيدة المقبولة بالنسبة لفتح».‏
إلى هذا، قرر الاحتلال الإسرائيلى، منع إدخال الوقود وغاز الطهى إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن ‏وزير الأمن أفيجدور ليبرمان، سمح بنقل الأدوية فقط عبر المعبر.‏
وأضافت: «القرار يأتى فى إطار تشديد الإجراءات التى تتخذها إسرائيل ضد حركة حماس فى غزة على خلفية استمرار إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات من غزة باتجاه إسرائيل».‏
من جهته، قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، لـ«الدستور»، إن الرد على كل هذه العقوبات سيكون من خلال مواصلة مسيرات العودة وكسر الحصار.‏
يأتى هذا، فيما حمل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، رسالة من إسرائيل إلى حركة حماس، تفيد بأن الطائرات الورقية الحارقة ستكون السبب وراء ‏حرب رابعة.‏

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