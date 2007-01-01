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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:48 م

روسيا: الطب الشرعي يؤكد اكتشاف قبر عائلة القيصر الأخير

روسيا: الطب الشرعي
وكالات
dostor.org/2253017

ثبت خبراء أن الرفات التي عثر عليها بالقرب من مدينة يكاترينبورج تعود بالفعل لعائلة القيصر الروسي الأخير، نيقولاي الثاني.

وعثر على الرفات في مرحلتين زمنيتين، الأولى في 1993 والثانية كانت في 2007. واستخدم الأطباء الشرعيون "الجزيئات الجينية" في مقاربة البقايا مع عينات أخرى أخذت من قبر القيصر الروسي، ألكسندر الثالث. وكشفت النتائج عن تطابق تام، أي أن الرفات لأب وابنه.

كما أثبتت الأبحاث الطبية أن 7 عينات من البقايا التي عثر عليها، تعود بالأصل للعائلة نفسها، وتضمنت: أب وأم و4 بنات وطفل. وبذلك حدث تطابق آخر، بين أفراد عائلة نيقولاي الثاني والبقايا المكتشفة.

ومع ذلك كله، يؤكد الخبراء أن الدراسة لم تنته بالكامل بعد، فهي بحاجة لأربع مراحل إضافية من الفحوصات. وحتى ذلك الحين، يمكن القول إن الرفات تعود للقيصر وعائلته بنسبة 90% فقط.

كما يحظى البحث الجاري باهتمام كبير من البطركية الروسية، حيث أن بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، مهتم شخصيا باكتشاف الحقيقة النهائية حول لغز الرفات ومقتل آخر عائلة إمبراطورية.

وتجري في هذه الأيام مراسم "الأيام القيصرية" بمناسبة مرور 100 عام على مصرع آخر القياصرة الروس، نيقولاي الثاني، في مدينة يكاترينبورج.

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