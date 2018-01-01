محمد فودة يكتب:‏ مصر التى فى بيان الحكومة

برنامج للتشغيل.. طفرة فى الأحوال المعيشية قريبًا.. وخطة شاملة لبناء الإنسان ‏المصرى



فى حين يرى البعض أن بيان الحكومة، الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان مجرد إجراء روتينى، أو أنه خطوة تقليدية يقتضيها الواجب ‏ويحكمها الدستور، إلا أننى أراه جاء وكأن رئيس مجلس الوزراء قد أراد أن يلقى بحجر فى بئر راكدة، فحرك المياه وأحدث حالة خاصة جدًا مليئة بالأمل والتفاؤل فى غدٍ ‏مشرق. ‏



هذا ما لمسته بوضوح فى الكلام الذى ذكره «د. مدبولى» فى مستهل حديثه، حيث أشار إلى مسألة مهمة، بل أراها فى غاية الأهمية، تتعلق بأن هذا البرنامج يتضمن العديد من ‏المحاور الفرعية المرتبطة بشكل وثيق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية، التى تقع فى أولوية اهتمامات الزعيم والقائد عبدالفتاح السيسى، حيث يضعها ‏نصب عينيه من أجل المواطن المصرى فى كل مكان على أرض الوطن، سواء كان فى الريف أو فى الحضر فى الصعيد أو فى الوجه البحرى.‏





الأمر يدفعنى إلى القول إنه إذا تحقق ما جاء فى بيان الحكومة بالكامل، أو حتى الجزء الأكبر منه، لأصبحنا فى مصاف الدول الكبرى وتحول مجتمعنا من مجتمع يئن تحت وطأة الظروف ‏الاقتصادية الطاحنة إلى مجتمع متقدم يعيش حياة كريمة.‏

بعيدًا عن هذا وذاك، أنا على ثقة تامة فى قدرات الدكتور مصطفى مدبولى على الخلق والابتكار، من أجل تقديم رؤى جديدة وعصرية تتضمن حلولًا لمشكلات قديمة تكاد تكون قد أصبحت مزمنة ‏مع تراكم السنين، وهذا الأمر ليس جديدًا عليه، فهو ومنذ أن كان وزيرًا للإسكان فى حكومة المهندس شريف إسماعيل نجده وقد استطاع أن يلفت إليه الأنظار من فرط حركته الدءوبة فى مجال ‏الإسكان والمجتمعات العمرانية، وقدرته الفائقة على المتابعة الدقيقة لحركة البناء والتنمية المتمثلة فى ظهور مشروعات قومية كبرى، قادرة على خلق مجتمعات جديدة وناشئة فى مناطق عديدة على ‏أرض مصر.‏



وبالمناسبة فإننى كنت وما زلت وسأظل على قناعة تامة بأن حكومة المهندس شريف إسماعيل حققت إنجازات لا يمكن إغفالها بأى حال من الأحوال، فقد أخذت على عاتقها، خلال السنوات ‏الماضية، وضع اللبنة الأولى فى إرساء قواعد بناء مصر الجديدة التى يسعى الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد الحكم نحو تحقيقها من أجل اقتحام المستقبل بأفكار خارج الصندوق، من خلال الاعتماد ‏على آليات عمل جديدة قائمة على مفردات مستحدثة ترتكز فى الأساس على وسائل وأساليب جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتقنيات العصر الحديث.‏

لقد استوقفتنى فى بيان الحكومة أمام البرلمان تلك المقدمة التى ألقاها رئيس مجلس الوزراء: «أنتهز هذه الفرصة لكى أوجه من فوق منبر مجلس النواب الموقر كل الشكر، وكل التقدير ‏والاحترام، منى ومن جميع زملائى أعضاء الحكومة. للمهندس شريف إسماعيل وحكومته».‏



وهنا أتوقف أمام تلك المسألة، فهى وإن دلت على شىء فإنما تدل وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن حكومة مدبولى تعى جيدًا وتقدر الظرف التاريخى الذى تمر به البلاد، وأنها سوف تسير بالفعل ‏على مبدأ مهم وهو حتمية تواصل واستمرارية العمل الحكومى، خاصة أن الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة ما هى إلا كيان واحد وفريق عمل، يضم نخبة من الوطنيين الذين يعملون وفق منظومة ‏واحدة تصب فى خدمة الوطن وفى خدمة المواطنين، فالحكومة الحالية تبنى اليوم على ما سبق أن أسسته لنا الحكومة السابقة، وهو ما لمسته بوضوح فى حديث رئيس الحكومة فى هذا الشأن، ‏خاصة أن برامج العمل الحكومى متواصلة، وكل حكومة تنجز جانبًا منها وتستكمل الحكومة أو الحكومات التالية جوانب أخرى، وهو أمر يجب التأكيد عليه وبقوة، بل إنه يدفعنا إلى السعى أيضًا نحو ‏إرساء هذا المبدأ الذى أعتبره أحد أهم وأبرز ما يميز حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أشار فى أكثر من خطاب إلى أن شعب مصر العظيم قد صبر رغم معاناته ورغم تأثير برنامج الإصلاح ‏الاقتصادى عليه، خاصة الفئات محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يوضح، وبشكل مؤكد، أن التكليف الأساسى من السيد الرئيس لحكومة مصطفى مدبولى هو العمل بأقصى جهد، وفى ‏أسرع وقت ممكن، للدخول فى مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين.‏



لذا فإنه يمكننى القول إننا الآن على موعد مع انفراجة كبرى فى الحالة الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها المجتمع، خاصة أن الرئيس لا يؤمن بسياسة المسكنات ولا يرضى بأنصاف الحلول، وهنا ‏تكمن أهمية التكليف الأساسى الذى كلف به الحكومة الجديدة، الذى ترجمته الحكومة فى شكل برنامج عمل متكامل وخطة تتضمن العديد من المحاور فى مختلف مجالات الحياة، وبالطبع فإن التنسيق ‏الكامل والتناغم المستمر فى العمل بين مجلس النواب والحكومة أمر مهم خلال المرحلة المقبلة، وينبغى أن يكون من أساسيات عمل الحكومة، خاصة أن برنامج الحكومة يلتزم بثوابت تتمثل فى أن ‏رؤية «مصر ٢٠٣٠» ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو مقبلة مع الالتزام التام بالاستحقاقات الدستورية التى تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم ‏والبحث العلمى والصحة، ووضع البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى موضع الاعتبار، إلى جانب الاستجابة الفورية للمطالب الجماهيرية ذات الأولوية.‏



لقد لفت نظرى فى بيان الحكومة حرص رئيس مجلس الوزراء على أن يكون هذا البرنامج قائمًا على فلسفة واضحة تشير إلى أن الفترة المقبلة هى فترة الانطلاق، خاصة أن الحكومة سوف تنفذ ‏هذا البرنامج تحت شعار «مصر تنطلق»، فإذا كانت السنوات الأربع الماضية هى سنوات تثبيت الدولة وتأمينها وتحسين البنية التحتية وإطلاق المشروعات الكبرى التى تمهد المناخ لجذب الاستثمار ‏وزيادة معدل النمو، فإن السنوات الأربع المقبلة ستبدأ ببرنامج يقع المواطن المصرى فى موقع القلب منه ويَبنى على النجاحات السابقة.‏



يتضمن برنامج الحكومة العديد من المحاور الرئيسية.. المحور الأول، ويتعلق بحماية الأمن القومى المصرى، حيث يشمل هذا المحور تحقيق أمن المواطن المصرى بما يتطلبه من تحقيق ‏الاستقرار الأمنى فى الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، فى إطار القانون، وأهمها الحقوق السياسية وعدم ‏التمييز وتحفيزه على أداء واجباته، وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية فى الحياة العامة، واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقًا للاستحقاقات الدستورية.‏



وقد كشف رئيس مجلس الوزراء النقاب عن مسألة مهمة فى هذا الشأن بقوله إن الحكومة سوف تقدم كل الدعم لقواتنا المسلحة والشرطة لاستمرارهما فى أداء واجبهما المقدس فى حماية الوطن ‏ومقدراته. ليس هذا فحسب بل إن محور حماية الأمن القومى المصرى يضم أيضًا برامج مهمة من أهمها تحقيق الأمن المائى والحفاظ على حقوق مصر المائية وتنمية وترشيد استخدام الموارد ‏المائية المتاحة، هذا فضلًا عن الأمن الغذائى وتوفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية فى المدى القصير، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية فى المدى المتوسط.‏



أما المحور الثانى، فيتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة.. لنجد أن الحكومة قد أكدت فى هذا البيان أن المواطن المصرى سوف يشهد ‏خلال الشهور القليلة المقبلة طفرة ملحوظة وتحسنًا ملموسًا بشكل عام فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية فى مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعى، وما ‏يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات.. ولفت رئيس مجلس الوزراء الأنظار إلى مسألة مهمة، بل أراها فى غاية الأهمية، حين أشار إلى أنه سوف تظهر خدمة متطورة ‏للسكك الحديدية اعتبارًا من نهاية العام المقبل، واستخدام منظومة الربط الإلكترونى فى الإشارات لأول مرة فى مصر، وهى التى تضاهى أعلى منظومة أمان فى العالم.‏



واستوقفنى، فى هذا البيان، أيضًا تلك النظرة شديدة الأهمية لبرامج الحماية الاجتماعية التى تضعها الحكومة موضع الاعتبار، والتى لخصها رئيس مجلس الوزراء فى أن رسالة حكومته واضحة ‏وهى الحرص على عدم ترك شخص فقير يتكفف الناس، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان يعيش تحت ‏خط الفقر، وهو ما سوف ينعكس بشكل مباشر على استمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها فى برنامج «تكافل وكرامة».. كما سوف تتصل ببرامج الحماية برامج تنموية لتمكين ‏الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك من أجل مضاعفة عدد الأسر التى تسكن فى منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، هذا فضلًا عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة ‏التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى.‏



ليس هذا فقط، بل إنه سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب، هذا فضلًا عن التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية، كما ستتم معالجة الفجوات ‏التنموية وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، وتحسين ورفع مستوى الخدمات، وتوفير السلع التموينية فى جميع المناطق، خاصة فى المناطق الشعبية، من ‏خلال ٦٠٠٠ منفذ لوزارة التموين، بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو غيرها من المنافذ التى ستوزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار.‏



أما المحور الثالث فى بيان الحكومة فيتعلق بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وقد انطلق هذا المحور من مسألة فى غاية الأهمية وهى إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى ‏اتخذتها الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، سوف تؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة، خاصة إنه تم بالفعل تنفيذ ٨٥٪ من برنامج الإصلاح الاقتصادى.‏



وقد لاحظت فى هذا الشأن أن برنامج التنمية الاقتصادية يولى اهتمامًا خاصًا بالشباب، حيث سيتم تخصيص نسبة لا تقل عن ١٠٪ من الأراضى الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة. هذا فضلًا ‏عن زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.‏

أما المحور الرابع فى بيان الحكومة فيتعلق ببناء الإنسان المصرى، ونجده يشمل ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار. ويشمل ‏البرنامج أيضًا تصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة، وتعزيز دور مصر الريادى فى ‏نشر سماحة الإسلام، كما سيتم إثراء دور قصور الثقافة لدعم مراكز تنمية المواهب من النشء والأطفال وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره- وذلك من أجل تكوين ‏الأساس المتين للريادة الثقافية التى تمثل القوة الناعمة لمصر- ونقل الخبرات الثقافية المصرية الرائدة إلى خارج مصر.



ويقع ضمن برنامج بناء الإنسان المصرى النهوض بالشباب والرياضة، ‏وإطلاق سياسة وطنية للشباب والرياضة تشارك فيها كل فئات المجتمع، مع توفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق فرص الاستثمار ‏الرياضى، وتحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضيًا، وهو ما يصاحبه توفير بنية أساسية رياضية تستوعب أعدادًا ‏أكبر من المستفيدين فى جميع المحافظات.‏



أما بالنسبة للرعاية الصحية الشاملة فبدأ تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى، ليشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين، ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعًا على كل ‏محافظات الجمهورية، وستتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل.‏

خلاصة القول.. نحن الآن نقف على أعتاب مرحلة شديدة الأهمية تحمل كل الخير لكل طبقات المجتمع إن شاء الله.‏

فقط نحن فى حاجة إلى عمل دءوب وإخلاص بلا حدود لوطن كبير يستحق منّا الكثير والكثير.‏