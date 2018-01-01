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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:44 م

سيد أبوزيد يكتب.. المجد والشموخ لجيوشنا العربية

سيد أبو زيد
سيد أبو زيد
dostor.org/2253012

تواصل جيوشنا العربية عملياتها المستمرة من أجل القضاء التام على الإرهاب الأسود، وتحقق كل يوم انتصارات، سواء فى مصر أو ليبيا أو العراق أو سوريا. ففى مصرنا الغالية أصدرت القيادة ‏العامة لقواتنا المسلحة بيانها رقم ٢٥، الذى تشير أرقامه إلى أن العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨» تحقق أهدافها فى تطهير سيناء، والوطن من الإرهاب.‏

تراجعت أعداد الإرهابيين الذين تم تصفيتهم أو القبض عليهم، وأعداد الأوكار، والمخابئ التى تم تدميرها، وهذا راجع للأعداد الكبيرة التى تم القضاء عليها أو تدميرها فى عمليات الفترة السابقة لهذا ‏البيان، ولم يتبق سوى فلول تم حصارها، وجار القضاء عليها، وتصفيتها، وهذا حدا بالأجهزة المسئولة إلى إصدار تعليماتها بإعادة فتح محطات الوقود للسيارات حتى تتزود بالوقود بمدينة العريش ‏بمحافظة شمال سيناء، وغيرها من المدن بسيناء، وفتح طريق السفر من سيناء لبقية المحافظات دون اتباع الإجراءات المشددة التى كانت تتطلب الحصول على الموافقة المسبقة، والسماح للحالات ‏العاجلة والإنسانية من المرضى بالخروج، وأكد محافظ شمال سيناء أنه جار التنسيق مع القوات المسلحة، وجهاز الشرطة من أجل إضافة مزيد من التيسيرات، وتحقيق مطالب أهالى سيناء ‏لتعويضهم، وأن أجهزة الدولة والقوات المسلحة لن تدخرا جهدا فى مساعدة أبناء شمال سيناء، وتحقيق مطالبهم، وشملت هذه التيسيرات إعادة تشغيل شبكات التيار الكهربائى، ونقل إمدادات المياه، ‏والغذاء بعضه معونات من القوات المسلحة، والآخر بضائع، وسلع بأقل من أسعارها فى المحافظات الأخرى، وهذا مَهَد ليصدر السيد الرئيس تعليماته بعودة الحياة بشمال سيناء لطبيعتها، وإعادة ‏الدراسة بالجامعة، وفتح الكافيتريات، وعودة عمل التاكسيات لنقل الطلاب من وإلى الجامعة، وتوفير كافة السلع بالأسواق، والأسعار فى متناول الجميع مع الالتزام بالتسعيرة، ومنح الشباب سيارات ‏ممولة من مشروع «تحيا مصر»، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، وتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء إجراءات الترخيص، والتشغيل وتوفير الوقود إلى جانب إتاحة فرصة عمل ‏لهم خارج المحافظة. أما جيشنا العربى الليبى فقد اشتد عوده، بالرغم من فرض حظر توريد السلاح عليه منذ فبراير ٢٠١١ بفضل التنسيق مع الجيش المصرى، فنجح فى تحرير مدينة درنة، التى ‏كانت مقرا رئيسيا للجماعات الإرهابية. أما جيشنا العربى العراقى بعد أن حرر كامل الأراضى العراقية من داعش، قام بإطلاق حملة واسعة جديدة بهدف تطهير الأراضى العراقية من البؤر ‏الإرهابية، وفلول داعش لضمان عدم عودتهم للسيطرة مرة أخرى. أما جيشنا الأول العربى السورى فقد نجح فى تحرير مدينة درعا، وقام برفع العلم السورى على المسجد العمرى، الذى كان مقرًا ‏رئيسيًا للجماعات الإرهابية، ودرعا كانت تعدها أمريكا وإسرائيل، وباقى قوى الشر، سواء قطر أو تركيا، لأن تكون عاصمة الجنوب السورى الانفصالى على غرار جنوب السودان، وعملية تحرير ‏الجنوب السورى بدأها الجيش العربى السورى بدعم روسى فى ١٩ يونيو، محققا نتائج سريعة، وكبيرة وسط تحذيرات أمريكية وإسرائيلية، والتى بدأتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ‏نويرت، حينما قالت فى بيان الجمعة ١٥ مايو، بأن واشنطن تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن عملية عسكرية كبيرة يقوم بها الجيش السورى فى المنطقة الجنوبية الغربية الواقعة ضمن مناطق ‏خفض التصعيد المتفق عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والأردن، وروسيا، وهذه التحذيرات الأمريكية لا تتعلق بحماية المدنيين كما يزعمون بل تتعلق بحماية إسرائيل، والجولان المحتلة، ‏وخشية من أن يقوم الجيش السورى بالسعى لتحرير المناطق التى سيطر عليها مسلحو تنظيم داعش، والمحاذية لحدود الجولان المحتلة، ولم يقف الأمر عند التحذيرات الأمريكية، بل وصل لحد قصف ‏الطائرات الإسرائيلية الجيش العربى السورى، إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت بكل قوة، وتصدت للصواريخ الإسرائيلية، ونجحت فى إصابة إحدى القاذفات الإسرائيلية، ووصلت الرسالة ‏للقوات الأمريكية المتواجدة على الأراضى السورية، والجيش الإسرائيلى، الأمر الذى أدى إلى أن تتبخر الوعود الأمريكية والإسرائيلية بالتدخل ضد الجيش السورى فى تحريره الجنوب إلى جانب ‏التكتيكات الذكية للجيش العربى السورى، حيث قام بحشد قواته ومعداته المدعومة بغطاء جوى قوى سواء من سلاح الجوى السورى أو الروسى، وبدأ عملياته بإلقاء المنشورات فوق المناطق ‏الخاضعة لسيطرة الإرهابيين: «إلى أهالى درعا ندعوكم إلى مشاركة الجيش فى طرد الإرهابيين»، وخاطب الإرهابيين «أمامكم خياران إما الموت الحتمى أو التخلى عن السلاح.. رجال الجيش ‏العربى السورى قادمون.. اتخذ قرارك قبل فوات الأوان»، كما أن مدينة درعا لها أهمية رمزية للفصائل الإرهابية المسلحة، إذ يعتبرونها مهد الاحتجاجات الشعبية التى اندلعت فى مارس ٢٠١١، ‏وتحولت إلى احتجاجات مسلحة، وتسببت فى مقتل٣٥٠ ألف شخص.‏

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