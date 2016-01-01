"كيربر" لا تستبعد الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى

قالت نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر، إن تتويجها بالبطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) "ليس بالشيء المستبعد"، بعد تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون يوم السبت الماضي وهو ما جعلها بحاجة للفوز ببطولة فرنسا المفتوحة لتتوج بألقاب البطولات الأربع الكبرى.



ولتحقيق هذا، سوف تسير كيربر على نهج مواطنتها شتيفي جراف، وهي الألمانية الوحيدة التي تمكنت من الفوز بالبطولات الأربع الكبرى ولكن كيربر حاولت في البداية أن تقلل من التكهنات بأنها ستركز طاقتها على بطولة رولان جاروس في العام المقبل.



وقالت كيربر في مؤتمر صحفي عقد بشتوتجارت:" لا أفكر في هذا حاليا بالنسبة لي، من المهم أنني فزت بثلاث بطولات مختلفة من الجراند سلام سنرى إذا كنت سأتمكن من إضافة بطولة باريس".



ولكن كيربر 30 عاما، أكدت اعتقادها بانها قادرة على هذا، بعدما تغلبت على كرهها للملاعب الرملية، وقالت:"بالتأكيد هذا ليس هدفا واقعيا. لقد أثبتت انني تعلمت الاستمتاع باللعب على الملاعب الرملية".



وقفزت كيربر للمركز الرابع في التصنيف العالمي بعد تغلبها على سيرينا في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ولكنها قالت انها لا تفكر باستعادة صدارة التصنيف رقم أن هذا سيكون شيئا جيدا.



وقالت:"بالتأكيد، سيكون شيئا جيدا. سأفعل كل شيء لكي أضمن أن ألعب بشكل جيد في البطولات القليلة المقبلة. ولكن ليس من الضروري أن أحصل على صدارة التصنيف غدا".



وكانت أكثر صراحة عندما تعلق الأمر ببلدها، ألمانيا، حيث تأمل أن يحقق انتصارها طفرة في اللعبة مثلما حدث مع مواطنيها جراف وبوريس بيكر في الثمانينات والتسعينات.



وقالت: "أتمنى أن يطلق هذا اللقب الضجيج في ألمانيا. أتمنى أن يعود التنس مرة أخرى إلى الصدارة".



وتحل الجولة التالية لكيربر يوم 6 أغسطس المقبل عندما تلعب في بطولة مونتريال على الملاعب الصلبة، وبنهاية الشهر المقبل، ستشارك في بطولة أمريكا المفتوحة، والتي توجت بلقبها في 2016 وهو ما جعلها تتصدر التصنيف العالمي.