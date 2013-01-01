الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يزوران معرضا لنلسون مانديلا في لندن

زار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، معرضا أقيم بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد زعيم ورئيس جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا، اليوم الثلاثاء 17 يوليو.



والتقى "دوق ودوقة ساسكس" مع أصدقاء وأسرة الزعيم، الذي حارب التمييز العنصري في بلده، وتوفي عام 2013، ومنهم حفيدته زاماسوازي دلاميني-مانديلا، بحسب "رويترز".



وتحدثا أيضا مع أندرو ملانجيني (92 عاما)، الذي قضى قرابة ثلاثة عقود في سجن جزيرة روبن مع مانديلا.



وكان الأمير هاري، قد زار زنزانة مانديلا، أثناء زيارة قام بها إلى جنوب أفريقيا في عام 2015.



وأقيم المعرض بأشكال متنوعة في أنحاء متفرقة من العالم، منها ستة أسابيع في مجلس مدينة باريس عام 2013.



وقال سيلو هاتانج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نلسون مانديلا: "لندن كانت عاصمة الدولة المستعمرة لجنوب أفريقيا وفي نفس الوقت كانت مركز الكفاح العالمي ضد التمييز العنصري. كما كانت أيضا مقرا لبعض أكثر خطب نلسون مانديلا إلهاما".



والمعرض المقام في ساوثبانك سنتر في لندن مفتوح مجانا للجمهور ومستمر حتى يوم 19 أغسطس.