بول ريان: الكونجرس مستعد للنظر في فرض عقوبات إضافية على روسيا

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان، أن الكونجرس على استعداد للنظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خليفة المزاعم بتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وقال ريان، اليوم الثلاثاء، خلال إفادة صحفية: "أجرينا تحقيقا استمر مدة عام حول التدخل الروسي في انتخاباتنا، وهم بالفعل تدخلوا بالانتخابات، وهذا واضح جدا، ولا يجب أن يكون لدينا شكوك فيه، ومن الواضح أيضا أنها لم تؤثر تأثيرا ماديا على الانتخابات، لكن كنتيجة لذلك، نحن فرضنا عقوبات قاسية على روسيا، بما يمكننا من تحميلها المسؤولية".



وأضاف رئيس المجلس: "إذا قدرت لجنة الشؤون الخارجية أو لجنة الخدمات المالية، أو اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن هناك عقوبات لم نفرضها بعد على روسيا، فسأكون سعيد للغاية بالنظر في هذه العقوبات".



وتجري في الكونجرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.



وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية، تقارير بشكل منتظم تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء حملة ترامب مع المسؤولين ورجال الأعمال الروس.



هذا ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.

