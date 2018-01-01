"قيادات المستقبل" يستعرض طرق تحفيز الموظفين لتحقيق الإبداع

أكدت ورقة عمل قُدمت، الثلاثاء، لملتقى "قيادات المستقبل في ضوء المتغيرات العالمية"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أهمية أن يقوم القائد بتحفيز الموظفين ويحرك دوافعهم عبر الالتزام بالعدالة مع الإنصاف وعدم وجود تمييز لكي يستطيعوا تحقيق الإبداع المطلوب في العمل.



جاء ذلك في ورقة عمل للدكتور أحمد صقر عاشور المستشار الدولي والإقليمي في الاستراتيجيات والحوكمة والنظم المؤسسية عن مواصفات قادة المستقبل ومهارات صنع القرار والأدوات الداعمة له، قدمها في اليوم الثاني للملتقى الذي انطلق أمس الاثنين ويستمر لثلاثة أيام.



أوضح عاشور أن من المفاهيم المغلوطة عن الإدارة والقيادات التمييز بين المدير والقائد والزعيم، والاستخدامات الحالية تتضمن خلطا واستخداما مغلوطا ومعايير غير صحيحة عن التمييز، ومصدر الصلاحية والنفوذ، ومصدر أو ناتج التأثير.



كما تحدث عاشور عن محاور القيادة الاستراتيجية، وعن منظور أبعاد القيادة الاستراتيجية كطاقة إيجابية، فأوضح أنها: الاستهداف، والاستشراف، والرفع، والتمكين، والضبط، والعدالة، والإسعاد، والإشباع، والإنجاز.



وأكد عاشور أهمية توفير القائد فرصة التطور للمجموعة العاملة معه، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والضبط عن طريق المتابعة والرقابة، ولرفع الطاقات الموجودة تُجرى لها عملية تنمية في الطاقات.



وفيما يخص القيادة الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية، أوضح أنه يوجد العديد من الأفكار، منها: إسعاد المتعاملين والعاملين، وتصميم وتشكيل المستقبل، والاستخدام الفعال للعلاقات مع مؤسسات وقطاعات عالمية، وقيادة الابتكار والإبداع.



وتحدث الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن معايير النجاح والفعالية لقادة المستقبل التي تعتمد - بحسب ورقة عمله - على الشفافية ومكافحة الفساد وتنفيذ العدالة.



وقال العزازي إن تعامل الدول العربية مع العالم الخارجي يجب أن يكون بالتوافق مع المعايير العالمية في التنمية البشرية ومكافحة الفساد والحكمة والحكومة.