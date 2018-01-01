"مولودية الجزائر" يخسر أمام "مازيمبي الكونغولي"

خسر نادي "مولودية الجزائر" أمام "تي بي مازيمبي" الكونغولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم إيليا ميشاتشك في الدقيقة 88، ليواصل الفريق الكونغولي تربعه على قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد المولودية عند 5 نقاط. بينما سيلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، الدفاع الحسني الجديدي المغربي، مع المتذيل بدون نقاط، وفاق سطيف الجزائري مساء اليوم.

وضمن نفس الجولة لكن في منافسات المجموعة الثالثة تغلب نادي "توجو- بورت" التوجولي على نظيره الجنوبي أفريقي "ماميلودي صنداونز" بهدف نظيف أيضا سجله اللاعب آي هونليدي في الدقيقة 40 من الشوط الأول، ليحصد أول ثلاث نقاط له يحتل بها المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ماميلودي عند نقطتين في المركز الرابع، بينما يلعب المتصدران بـ4 نقاط الوداد المغربي مع هورويا الغيني مساء في وقت لاحق من اليوم أيضا.