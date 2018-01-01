القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
مصر
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:29 م

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع "الألكسو"

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
أ ش أ
dostor.org/2252990

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في المجالات الثقافية والعلمية.

جاء ذلك خلال قيام الوزير، الثلاثاء، بوضع حجر الأساس للمقر الجديد لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لمنظمة الألكسو بمدينة 6 أكتوبر بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمدير العام للمنظمة الدكتور سعود هلال الحربي، والدكتور حسام الملاحي الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وزينب الوكيل الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وأشاد الوزير - في كلمته - بدور (الألكسو) في كل ما تبذله لإثراء التعاون بين الأشقاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، فضلًا عن دور المعهد في النهوض بالفكر والبحث العربي وتحقيق التكامل بين الدول العربية، لافتا إلى دور جامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك، وتوسيع آفاقه من أجل رخاء الشعوب العربية وتقدمها.

وقال عبد الغفار: إن المعهد أنشأ عام 1952؛ بهدف تكوين جيل من الأكاديميين العرب في عدد من العلوم الاجتماعية منها التاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد والاجتماع، موضحًا أن المعهد على مدار أكثر من 65 عامًا أعطى الأقطار العربية العديد من الكفاءات في مختلف مجالات العمل الأكاديمي والإداري، فضلًا عن إثراء المكتبة العربية بالعديد من الدراسات النظرية والتطبيقية، ونجح في الوصول إلى تميز إقليمي ودولي في مجالات تخصصه.

ونوه الوزير بأهمية المعهد في مناقشة القضايا العربية، وتقديم أفضل الأفكار والحلول باستخدام أحدث الطرق والمناهج العلمية، وأنه مع التوسعات الجديدة في بنيته الأساسية سوف يتوسع دوره في هذا المجال، ويستمر في عرض وجهات النظر الأكاديمية حول مختلف القضايا سواء للمتخصصين من الأكاديميين أو لعامة المهتمين بها والمنخرطين فيها سواء في بلادنا أو في مختلف أنحاء العالم من حولنا.

وأعرب عبد الغفار عن اعتزازه باستضافة مصر لمقر المعهد، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم أوجه الدعم لكل مؤسسات العمل العربي المشترك، وبذل الجهود الممكنة لتقوم برسالتها ودورها على الوجه الأكمل.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ 5 أيام

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ أقل من شهر

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب: هل حقًا نكره إسرائيل لأنها دولة احتلال؟

الآن

تجديد حبس المتهمين فى واقعة "جثث أطفال المريوطية" 15 يومًا

"المصيلحى": الكثير من المواطنين ليسوا فى حاجة للحصول على سلع تموينية

"المشاط" تحث الملحقين العسكريين على الترويج لمصر

البورصة تخسر 11.7 مليار جنيه عند الإغلاق

الأكثر قراءة

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

البرلمان يوافق نهائيًا على "معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم"

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

ألبومات الصور

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

بالصور.. حملة لإزالة التعديات بشوارع الدقهلية

محافظ البحيرة تشهد ختام التدريب العملى "صقر 29" لإدارة الأزمات

أطفال الشوارع.. مستقبل بلا مأوى

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

البرلمان يوافق نهائيًا على "معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم"

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

كشكول

اتحاد طلاب مدارس الجمهورية يختتم مسابقة "المخترع الصغير"

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

"نهضة مصر" تفتح باب التقديم لبرامج الاحتضان التي تقدمها

محافظة المنوفية تحتفل بعيدها القومي في رحاب الجامعة

القومي لثقافة الطفل فى ضيافة "مولانا زاد"

الأمصار

بعد ساعات من تسلمها راية المونديال.. رونالدو يهين قطر

شياكة ميلانيا تعالج حماقات ترامب هذا الصيف "فيديو وصور"

مصر توافق على تأسيس "صندوق ثروة سيادي" بقيمة 11 مليار دولار

ترحيب ليبي برفع حظر السفر عن أرملة القذافي وابنته: ستجد بيننا بيتها

"دعه يمر" مجموعة قصصية جديدة للروائي المصري "مصطفى أبو حسين"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

روسيا: الطب الشرعي يؤكد اكتشاف قبر عائلة القيصر الأخير

باحثون بريطانيون يسعون لإصلاح حفر الطرق بطائرات مسيرة

لص يعتذر ويدفع ثمن المسروقات بعد 40 عامًا

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎