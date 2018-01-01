وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع "الألكسو"

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في المجالات الثقافية والعلمية.



جاء ذلك خلال قيام الوزير، الثلاثاء، بوضع حجر الأساس للمقر الجديد لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لمنظمة الألكسو بمدينة 6 أكتوبر بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمدير العام للمنظمة الدكتور سعود هلال الحربي، والدكتور حسام الملاحي الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وزينب الوكيل الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.



وأشاد الوزير - في كلمته - بدور (الألكسو) في كل ما تبذله لإثراء التعاون بين الأشقاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، فضلًا عن دور المعهد في النهوض بالفكر والبحث العربي وتحقيق التكامل بين الدول العربية، لافتا إلى دور جامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك، وتوسيع آفاقه من أجل رخاء الشعوب العربية وتقدمها.



وقال عبد الغفار: إن المعهد أنشأ عام 1952؛ بهدف تكوين جيل من الأكاديميين العرب في عدد من العلوم الاجتماعية منها التاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد والاجتماع، موضحًا أن المعهد على مدار أكثر من 65 عامًا أعطى الأقطار العربية العديد من الكفاءات في مختلف مجالات العمل الأكاديمي والإداري، فضلًا عن إثراء المكتبة العربية بالعديد من الدراسات النظرية والتطبيقية، ونجح في الوصول إلى تميز إقليمي ودولي في مجالات تخصصه.



ونوه الوزير بأهمية المعهد في مناقشة القضايا العربية، وتقديم أفضل الأفكار والحلول باستخدام أحدث الطرق والمناهج العلمية، وأنه مع التوسعات الجديدة في بنيته الأساسية سوف يتوسع دوره في هذا المجال، ويستمر في عرض وجهات النظر الأكاديمية حول مختلف القضايا سواء للمتخصصين من الأكاديميين أو لعامة المهتمين بها والمنخرطين فيها سواء في بلادنا أو في مختلف أنحاء العالم من حولنا.



وأعرب عبد الغفار عن اعتزازه باستضافة مصر لمقر المعهد، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم أوجه الدعم لكل مؤسسات العمل العربي المشترك، وبذل الجهود الممكنة لتقوم برسالتها ودورها على الوجه الأكمل.