"الدفاع الروسية": عودة 100 من الشرطة العسكرية من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية التابعين للمنطقة العسكرية الجنوبية، بعد انتهاء مهامهم بمرافقة وحماية شحنات المساعدات الإنسانية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "عاد جنود الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية إلى البلاد بعد نجاحهم بأداء مهام خاصة على الأراضي السورية، وتم نقل 100 من الشرطة العسكرية بطائرة النقل العسكري إيل-76 إلى مدرج طيران مازدوك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ، في شهر مارس عام 2016، قرارًا بسحب معظم المجموعات الروسية التابعة للقوات الفضائية الجوية من سوريا.

وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات من الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري، بناء على طلب رسمي من الرئيس بشار الأسد.