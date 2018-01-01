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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:24 م

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

خالد عبد البارى
خالد عبد البارى
أ ش أ
dostor.org/2252982

وافق المجلس الاعلى للجامعات على بدء الدراسة فى كليتين جديدتين ومعهد بجامعة الزقازيق وهما كليتي الآثار والتربية للطفولة المبكرة والمعهد الفنى للتمريض بمدينة فاقوس وسيتم القبول بهم من خلال مكتب التنسيق هذا العام.

وقال الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق - فى بيان اليوم الثلاثاء - إن محافظة الشرقية تضم أكثر من 200 موقع آثرى من أبرزهم منطقتى تل بسطة وصان الحجر وبهما آلاف القطع الآثرية التى تعكس التاريخ المصرى على مر العصور ولذا تم التفكير فى انشاء كلية للآثار للنهوض بتلك المناطق الآثرية وتطويرها لجذب السياحة للمحافظة.
وأضاف أن انشاء كلية التربية للطفولة المبكرة وذلك للنهوض بالنشئ منذ نعومة أظافرهم وكذلك معهد فنى للتمريض لسد العجز فى تلك المهنة الانسانية حيث تم اعداد مذكرة برغبة الجامعة فى انشاء الكليتين والمعهد ورفعها للمجلس الاعلى للجامعات والذى وافق على بدء الدراسة بهم بالعام الدراسى الجديد 2018 2019 على أن يكون مقر كلية الآثار بمنطقة صان الحجر الملقبة باقصر الدلتا وكلية التربية للطفولة المبكرة داخل الحرم الجامعى والمعهد الفنى للتمريض بمدينة فاقوس.. ليصل عدد كليات ومعاهد جامعة الزقازيق إلى 23 كلية ومعهد.

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بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

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