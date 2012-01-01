تدريبات عسكرية لروسيا وطاجيكستان على الحدود الأفغانية

بدأت روسيا وطاجيكستان، الثلاثاء، تدريبات عسكرية مشتركة في جوار الحدود الأفغانية تحاكي التصدي لعمليات تسلل من طالبان، وفق ما أعلن البلدان.



وتهدف المناورات التي يشارك فيها أكثر من عشرة آلاف جندي وخصوصا عناصر احتياط من طاجيكستان إلى محاكاة "القضاء على إرهابيين نجحوا في العبور" إلى الجمهورية السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى من أفغانستان المجاورة، بحسب وزارة الدفاع الطاجيكية.



وتم نشر نحو 400 جندي وثمانين آلية عسكرية روسية إنطلاقا من قاعدة محلية في إطار هذه المناورات التي تستمر حتى الجمعة، وفق ما أورد الجيش الروسي في بيان.



وتملك روسيا قاعدتين عسكريتين في طاجيكستان يتمركز فيهما نحو 7500 جندي.



وهي المرة الأولى تجري مناورات بين البلدين في منطقة غورنو-بدخشان شبه الصحراوية التي شهدت في 2012 مواجهات بين متمردين محليين والقوات الحكومية الطاجيكية.



وسبق أن جرت تدريبات في منطقة خلتون المحاذية أيضا لأفغانستان والواقعة جنوب العاصمة دوشانبي.

وكثفت روسيا وطاجيكستان تعاونهما العسكري منذ 2014 إثر انسحاب جزئي لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان.



وأجرت الصين بدورها مناورات مشتركة مع طاجيكستان في 2016 وتتقاسم طاجيكستان حدودا بطول 1340 كلم مع أفغانستان ولا تزال إحدى نقاط عبور المخدرات الأفغانية التي تصدر خصوصا إلى روسيا والدول الأوروبية.