مباحثات قبرصية أوروبية حول التطورات الراهنة للمشكلة القبرصية

حث وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم، في بروكسل، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، التطورات الراهنة للمشكلة القبرصية، على ضوء الاتصالات التي ستقوم بها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جين هول لوت مع جميع الأطراف المعنية في الأيام القادمة.



وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن خريستودوليديس وموجيريني بحثا - خلال اللقاء - الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في الجهود الرامية إلى استئناف محادثات السلام القبرصية المتوقفة.

وجرى - خلال اللقاء - تسليط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة للاتحاد الأوروبي في العملية من أجل ضمان مصلحة كل الشعب القبرصي، وتوافق جميع جوانب الحل مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي وقيمه ومبادئه، بالإضافة إلى ضمان فاعلية دور قبرص الموحدة، كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يمكن لجمهورية قبرص أن تلعبه بوصفها الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المتاخمة للمنطقة، فضلا عن الإجراءات الأوروبية الممكنة للتصدي للتحديات المشتركة.