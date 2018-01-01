وزيرا الطيران والسياحة يبحثان سبل التعاون المشترك

بحث وزير الطيران الفريق يونس المصري، بمكتبه بمقر الوزارة، الثلاثاء، مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، سبل التعاون المشترك، والنهوض بقطاعي السياحة والطيران بمصر.



في بداية اللقاء، رحّب وزير الطيران بالدكتورة رانيا المشاط التي قدمت له التهنئة على توليه حقيبة وزارة الطيران المدني، وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، وأكد الفريق يونس المصري الصلة الوثيقة والشراكة المتبادلة بين قطاعي الطيران والسياحة للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث تعد كل من صناعة النقل الجوي والسياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي والمحلي.



وخلال اللقاء، استعرض وزيرا الطيران والسياحة خطة عمل الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، وكيفية الاستفادة من شبكة خطوط مصر للطيران وشركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية للمساهمة في تنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة لمصر، من خلال تقديم منتج سياحي متكامل، وإطلاق مبادرات مشتركة تحفز السائح العربي والأجنبي على زيارة المقاصد السياحية والأثرية التي تذخر بها مصر، كما تم الاتفاق على رفع كفاءة المطارات المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة لتكون خير مركز لاستقبال السائحين من جميع أنحاء العالم.



في نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية عقد لقاءات دورية، واستمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين للوقوف على نتائج الأعمال، ووضع حلول سريعة لأي متغيرات على صناعة السياحة والسفر المصرية من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية، بما يتماشى مع سياسات الدولة في تنمية مصادر الدخل القومي.



حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس، ومساعد وزيرة السياحة الأستاذ حمدي صبحي، ولفيف من قيادات الوزارتين.