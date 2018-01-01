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اقتصاد
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:04 م

اتحاد الغرف التجارية يتولى إنشاء منطقة لوجستية بروسيا

اتحاد الغرف التجارية
اتحاد الغرف التجارية
دعاء أبو العزم
dostor.org/2252891

تدرس مصر إنشاء منطقة لوجستية بروسيا، يقوم بها اتحاد الغرف التجارية، والجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروسي والغرفة العربية الروسية.

ويهدف إنشاء المركز الأساسي إلى توفير السلع داخل روسيا لتوسيع قاعدة مشتري السلع المصرية من السلاسل التجارية والتقليل من المشاكل التي تواجه المصدرين في روسيا.

الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قال إنه بشأن المركز اللوجستي الذي تقيمه مصر في روسيا تم طرح عدد من الأماكن التى سيتم إنشاء المركز عليها.

وأضاف عز، في تصريحات له، أنه جارٍ إعداد دراسة جدوى وعملية تقييمها لتحديد ما إذا كان سيتم إنشاؤها فى العاصمة موسكو أو على الحدود، لخدمة دول الجوار، فى إطار سعى مصر للانضمام لاتفاقية التجارة الأوروآسيوية والتى تضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان.

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