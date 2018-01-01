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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:03 م

تأهل 5 مصارعين إيرانيين للمرحلة النهائية ببطولة آسيا للشباب

تأهل 5 مصارعين إيرانيين
منار أحمد
dostor.org/2252890

قالت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن خمسة مصارعين إيرانيين تأهلوا للمرحلة النهائية من بطولة "آسيا" للشباب بعد فوزهم على منافسيهم بالعاصمة الهندية نيوديلهي، مشيرة إلى أن المرحلة التمهيدية من المصارعة الرومانية انتهت بتأهل جميع المشاركين الإيرانيين البالغ عددهم 5 مصارعين بعد أن تغلبوا على منافسيهم في هذه المرحلة.

ففي الوزن 55 تأهل بويا ناصر بور لنهائي هذه البطولة بعد أن تغلب على خصمه الكوري الجنوبي 8 نقاط مقابل لا شيء وبعد ذلك واجه منافسا من قرغيزيا وانتصر عليه بالنتيجة نفسها، أى 8 مقابل لا شيء.

وفي وزن 63، تأهل بهرام معروف خاني هزم منافسين له من قرغيزيا ومن تركمنستان وتأهل إلى نهائي البطولة.

وتأهل شايان عفيفي في وزن 77 ومحمد مهدي ساروي في وزن 87 وأمين ميرزاده في وزن 130 إلى نهائي بطولة آسيا للشباب بعد فوزهم على منافسيهم في العاصمة الهندية نيودلهي.

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