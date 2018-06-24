القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
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07:25 م

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03:01 م

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اقتصاد
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:01 م

تباين أسعار العملات بمنتصف التعاملات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التوني
dostor.org/2252889

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال منتصف تعاملات اليوم.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 17.84 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر اليورو ليسجل 20.88 جنيه للشراء، 21.00 جنيه للبيع، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 23.52 جنيه للشراء، 23.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.66 جنيه للشراء، 2.68 جنيه للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري ليسجل 17.92 جنيه للشراء، 18.03 جنيه للبيع، وانخفض سعر الين الياباني (100 ين) ليسجل 15.41 جنيه للشراء، 15.93جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.75 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 58.92 جنيه للشراء، 59.26 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

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