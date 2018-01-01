وكيل "صحة الإسكندرية" يعقد اجتماعًا مع مديرى المناطق الطبية

عقد الدكتور محمد أبوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعًا مع مديري المناطق الطبية لمناقشة تقارير المرور المكثف على المنشآت الطبية خلال الفترة السابقة استجابة لكثرة شكاوى المواطنين من متلقى الخدمات الطبية.



وشدد خلال الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بشكوى المرضى سواء بالوحدات الصحية أو المستشفيات، على أن يتم فحصها والتأكد من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات المشددة مع أى تقصير وتيسير إجراءات تقديم الخدمات الطبية والإبلاغ الفوري عن أى معوقات تواجه الفريق الطبى خاصة نقص المستلزمات الطبية وغير الطبية.



