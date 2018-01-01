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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:55 م

رئيس "العربية للأدوية": انتهاء أزمة خامات "الريفو"

أسامة عبد الباسط
أسامة عبد الباسط
أسامه الشدويلي _علا العلاف
dostor.org/2252886

قال الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس شركة العربية للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، إن أزمة خام أقراص "الريفو" انتهت بتوريد شركة النصر للأدوية إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية طنى خام لمنتج أقراص الريفو اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس العربية للأدوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العربية للأدوية ستستلم 150 طن خام لمنتج أقراص الريفو على دفعات كل دفعة 50 طنا.

وأشار إلى أن العربية للأدوية ستبدأ فورا في عمليات إنتاج أقراص الريفو لطرحها في الأسواق لحل أزمة نقص أقراص الريفو.

وأوضح أن مخزون الشركة من خام الريفو يكفي لمدة 4 أشهر حيث سيتم توريد باقي الدفعات بالتوالي، وأن العربية للأدوية ستغطي احتياجات جميع الموزعين المتعاقدين معها لبيع أقراص الريفو في الأسواق.

ولفت إلى أن الشركة تنفرد بإنتاج أقراص الريفو في مصر، موضحا أن الشركات الحكومية لديها مصانع وعمالة فنية جيدة للغاية.

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