حماس وافقت.. تفاصيل الرؤية المصرية بشأن إتمام المصالحة

قال مصدر فلسطيني مطلع، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس الفلسطينية، وافقت على الرؤية المصرية بشأن إتمام المصالحة الفلسطينية، خلال اللقاء الذي تم يوم الخميس الماضي في القاهرة، مشيرًا إلى أن حماس وافقت على الطرح المصري بشأن المصالحة، لافتًا إلى أن الجانب المصري ينتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وأشار المصدر المطلع إلى أن الرؤية المصرية تنص على رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007، بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.



وتتضمن الرؤية المصرية، تولى وزراء الحكومة الحالية مهامهم على الهيكلية الإدارية الحالية في الوزارات العاملة بالقطاع، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه.



وأوضح المصدر أن الرؤية المصرية حددت مدة أقصاها 5 أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين، الذين عينهم حماس خلال إدارتها للقطاع، ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة.