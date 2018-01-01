مسئول إيرانى: طهران تمتلك علاقات سياسية مع أعضاء الأمم المتحدة

زعم كمال دهقاني فيروز آبادي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن طهران تمتلك علاقات سياسية وتجارية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه العلاقات ستستمر أيضًا بعد العقوبات الأمريكية.



ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن آبادي رفضه اقتراح بلاده مبادلة المنتجات والسلع الروسية بالنفط الإيراني، بهدف التخلص من العقوبات الأمريكية، موضحًا أن سياسة مبادلة النفط بالمواد الغذائية طبقت بالعراق في عهد صدام، وإيران الآن ليست مثل العراق في ذاك الوقت.