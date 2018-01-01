زيدان يوافق على منصب مستشار المدير الرياضي ليوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، وافق على أن يكون مستشار المدير الرياضي في نادي يوفنتوس الإيطالي.



وذكرت صحيفة "ليبرتاد ديجيتال" الإٍسبانية، اليوم الثلاثاء، أن زيدان لا يقوم حاليا بأي عمل بعدما غادر "سانتياجو بيرنابيو" في نهاية الموسم الماضي، لكنه موافق على الانضمام إلى الطاقم الفني لنادي السيدة العجوز، والعمل إلى جانب المدير الرياضي فابيو باراتيتشي كمستشار.



وتأتي التقارير حول تولي زيدان هذا المنصب بعد يوم فقط من تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كلاعب جديد في فريق البيانكونيري، وهما اللذان توجا معا بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع الريال.