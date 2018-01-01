الخطوط الكويتية توضح حقيقة هبوط طائرتها اضطراريًا بالأردن

ذكرت شركة الخطوط الكويتية، أن رحلتها القادمة من بيروت إلى الكويت، تعرضت لعطل فنى، استدعى هبوط الطائرة في مطار العقبة الأردنى بسلام، مؤكدة سلامة جميع المسافرين، مضيفة اليوم الثلاثاء، أن رحلتها المذكورة أقلعت من مطار بيروت بشكل عادى، بعد إتمام إجراءات الفحص والسلامة، والتنسيق الكامل لحركة الطيران مع إدارة الطيران المدنى في مطار بيروت، موضحة أن أحد محركات الطائرة تعرض لعطل نسبى مفاجئ أثناء مرور الرحلة فوق الأجواء الأردنية، مما جعل قائد الطائرة يتخذ قراره فورًا بالهبوط الاضطرارى فى مطار العقبة، حفاظًا على سلامة المسافرين.



وأشارت إلى أن قائد الطائرة تواصل مع إدارة الطيران المدنى فى مطار العقبة الأردنى لتأمين هبوط الرحلة، وتوفير فندق لإقامة المسافرين، حتى تتبين نتيجة الفحص الفني للطائرة، لافتة إلى أنه تم نقل المسافرين إلى أحد الفنادق؛ تمهيدًا لترتيب رحلة عودتهم إلى الكويت، فى حين بدأت أعمال الفحص الفني الدقيقة لمعرفة نوع وطبيعة الخلل الفنى الذى تعرض له محرك الطائرة.



وأكدت الخطوط الكويتية، التزامها التام بأعلى معايير الحرفية العالمية فى أعمال الفحص الفنى والصيانة، بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية؛ لضمان أفضل مستويات الأداء لطائراتها.