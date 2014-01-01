بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المشروعات التنموية بدهب

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بسيناء وأبنائها، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، وبدأت تلك المشروعات تؤتي ثمارها في جميع ربوع سيناء ومنها محطات لتحلية مياه الشرب وازدواج الطريق الدولى بداية من نفق الطريق أحمد حمدى حتى مدينة شرم الشيخ وتطوير بعض الموانئ البحرية.



جاء ذلك خلال جولته التى قام بها اليوم بمدينة دهب لتفقد العديد من المشروعات التنموية التى تأتى لصالح المواطنين، رافقه اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء عبدالفتاح حلمى، المستشار الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، والمهندس على حمادة، رئيس مدينة دهب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وأضاف المحافظ أن فتح طريق "وادي قني" بدهب أمام السياحة أصبح ضرورة حتمية بعد غلقه منذ عامين، مشيرًا إلى أن هذا الطريق يختصر المسافة التى يقطعها السائحون بين مدينتى شرم الشيخ ودهب ما يقرب من 80 كيلو على الأقل.



وطالب الجهات الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح الطريق، موضحًا أن هذا الطريق كان قد تم تدميره نهائيًا في سيول عام 2014، وقامت المحافظة بإعادة تأهيله من جديد بطول 4 كيلومترات ووضع علامات ضوئية وإرشادات مرورية على طول الطريق.



وتفقد المحافظ وحدة مرور مدينة دهب بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون و700 ألف جنيه، وأوضح المحافظ أنه تمت إقامتها على مرحلتين الأولى بتكلفة 483 ألف جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، كما قامت إدارة الإنتاج الحربي بتجهيزها بتكلفة 300 ألف جنيه.



وأعلن المحافظ افتتاح وحدة المرور فى بداية أغسطس المقبل، للتخفيف على المواطنين عناء السفر لمدينة نويبع لاستخراج تصاريح المرور، وقال إن المحافظة ستقوم بتوفير عدد من الموظفين للعمل بها.



ووضع المحافظ ومرافقوه حجر الأساس لمشروع توسعة مدرسة علي بن أبي طالب الرسمية للغات بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه يسعى لتخفيف كثافة الطلاب وإنشاء عدد من المدارس الجديدة بجميع القرى والتجمعات البدوية.



وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ الميادين الجديدة، وهما ميدان المبسط وميدان الفنار، اللذان تم إنشاؤهما بالجهود الذاتية تبرعًا من أحد رجال الأعمال بالمدينة.