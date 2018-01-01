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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:46 م

الفلسطينى لحقوق الإنسان يدين قرار إسرائيل بتقليص مساحة الصيد

المركز الفلسطيني
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
أ ش أ
dostor.org/2252877

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار السلطات الإسرائيلية بتقليص مساحة الصيد البحري من 6 أميال إلى 3 أميال بحرية قبالة شاطئ بحر غزة، فيما قال في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين ويمثل انتهاكا للحق في العمل وفقا للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالبت نقابة الصيادين السلطات الإسرائيلية المحتلة بالتراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خاصة أنهم لا يمثلون خطرًا على السلطات المحتلة.

ودعا المركز المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبوسالم التجاري مع قطاع غزة ومنع إدخال كافة المواد بما فيها المواد الغذائية والوقود وتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال في انتهاك فاضح لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني.

وحذرت الشبكة - في بيان لها - من التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى الارتفاع المتسارع في نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة والذي وصل إلى نسب غير مسبوقة، بالإضافة إلى توقف عملية الإعمار وتقليص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وغيرها من المؤسسات بشكل كبير وتداعيات ذلك على واقع الحياة في القطاع.

وطالبت كافة الأطراف الدولية للضغط الجدي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر في كل من الاتجاهين أمام حركة الأفراد والبضائع، مشددة على واجب الأطراف الفلسطينية لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية بما يعزز من صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال واعتداءاته والمخططات الرامية للنيل من حقوقه وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن.

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