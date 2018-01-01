"صافى": قرارات الاحتلال الأخيرة جاءت ردًا على البالونات الحارقة

قال القيادى بحركة فتح، الدكتور ماهر صافى، إن ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍإﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ أقدم على إغلاق ﻣﻌﺒﺮ ﻛﺮﻡ ﺃﺑﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍطئ غزة، ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ.



وأضاف صافى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الضغط على غزة وإنهاك الجبهة الداخلية، لإنهاء الاحتجاجات ومسيرة العودة الكبرى بكل أشكالها، ووقف الطائرات الورقية التي يطلقها أطفال غزة.



وأشار صافى إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية وسياسة لي الذراع فاشلة بالدرجة الأولى أمام صمود الشعب الفلسطيني الذي يعاني حصارا طويل الأمد منذ ما يزيد عن اثنا عشر عاما، وذلك منذ بداية الانقسام.



وأكد صافى على أن ما يفعلة الاحتلال الإسرائيلي من منع دخول الأدوية والأغذية إلى غزة عبر المعبر هو جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي، وبمشاركة الإدارة الأمريكية التي أصدرت قرارات مؤلمة بحق القضية الفلسطينية والقدس.



وأوضح صافى أن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ من قبل إسرائيل، باﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، سيفشلها الشعب وسيفشل كافة الخطط المدبرة التي تحاول فصل غزة عن باقي الوطن،

وعلى المجتمع الدولي أن يقف أمام مسئولياته تجاه ما يحدث في غزة.



وأشار صافى إلى أن الأيام القادمة مؤلمة ستكشف أشياء كثيرة نتيجة الحصار الذي يمارس ضد قطاع غزة.