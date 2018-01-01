وكالة فارس: طهران تستضيف ملتقى رابطة طلبة العالم الإسلامي

نقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية، عن المدير العالم للجمعيات الإسلامية السياسية في جامعة "آزاد" محمد قرباني كلشن ابادي، أن طهران ستستضيف أول اجتماع تمهيدي لرابطة الطلبة في العالم الإسلامي بمشاركة 58 بلدا.



وأضاف قرباني كلشن ابادي، في تصريح أدلى به خلال معسكر المرأة الثورية المؤمنة في طهران، أن هذا الاجتماع التمهيدي ينعقد بالتعاون مع مجمع الصحوة الإسلامية والدائرة العامة للاتحاد الطلابية في جامعة آزاد.



وتابع: أن طلبة جامعيين من 58 بلدا سيشاركون في الاجتماع التمهيدي المقبل، كما أن الاجتماع الرئيسي سينعقد في الخريف المقبل في طهران، بمشاركة طلبة جامعيين من رابطة العالم الإسلامي، لاسيما دول جبهة المقاومة.