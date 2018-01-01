القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
الكابتن
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:42 م

كارتيرون يمنح لاعبى الأهلى راحة 24 ساعة بعد مواجهة تاونشيب

كارتيرون
كارتيرون
أ ش أ
dostor.org/2252871

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الأربعاء.

ويواجه الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم، فريق تاونشيب البوتسواني على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ودخل الأهلي معسكرا مغلقا بالإسكندرية ظهر السبت الماضي؛ استعدادا لمواجهة بطل بوتسوانا.

من جهة أخرى، تلقى رامي ربيعة، مدافع الفريق، الموجود حاليا في ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة في العضلة الضامة، حقنتي بلازما جديدتين ضمن برنامجه العلاجي.

وخضع ربيعة لعدة فحوصات طيبة في ألمانيا تحت إشراف البروفيسور فولفارت طبيب المنتخب الألماني لكرة القدم، والذي أشاد بتحسن حالة اللاعب ونجاحه في السير بشكل مثالي في تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه.

وأكد فولفارت للاعب أن حالته تحسنت كثيرا عن زيارته السابقة، مشيرا إلى أنه يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي، وباتت حالته أفضل بشكل ملحوظ، موضحا أن ربيعة من المقرر أن يعود إلى القاهرة في غضون الأيام المقبلة لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا للمشاركة في المباريات.

موضوعات متعلقة

"يوسف": كارتيرون سيحسم ملف مباريات الأهلي الودية ومعسكر الإعداد

حصة تدريبية لبناء الهجمات في مران الأهلي

"كارتيرون" يخفف الحمل التدريبى للاعبى الأهلى

حسام عاشور: الأهلي قادر على العودة للمنافسة في البطولة الأفريقية

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع

منذ 3 أيام

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا

منذ اسبوع

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟

منذ أقل من شهر

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه

منذ أقل من شهر

الأهلى يغرى الأجانب الثلاثة براتب 600 ألف دولار.. ويوسف يهدد المتمردين

منذ أقل من شهر

نهاية الماكينات.. لماذا سقطت ألمانيا فى المونديال؟

الآن

البورصة تخسر 11.7 مليار جنيه عند الإغلاق

المركزى: توقعات بارتفاع تحويلات مصريى الخارج لـ26 مليار دولار

بالأسماء.. الجزء الأول من الحركة القضائية الجديدة

مفاجأة.. الشناوى يعلن العصيان ويرفض اللعب لـ"بيراميدز"

الأكثر قراءة

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

البرلمان يوافق نهائيًا على "معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم"

المترو: إيقاف سائق اصطحب ابنه بكابينة القيادة وتحويله للتحقيق

مفاجأة.. الشناوى يعلن العصيان ويرفض اللعب لـ"بيراميدز"

ألبومات الصور

محافظ البحيرة تشهد ختام التدريب العملى "صقر 29" لإدارة الأزمات

أطفال الشوارع.. مستقبل بلا مأوى

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

200 طفل يتنافسون في مسابقة "مسرح الحماية" بالفيوم

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

البرلمان يوافق نهائيًا على "معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم"

المترو: إيقاف سائق اصطحب ابنه بكابينة القيادة وتحويله للتحقيق

مفاجأة.. الشناوى يعلن العصيان ويرفض اللعب لـ"بيراميدز"

كشكول

اتحاد طلاب مدارس الجمهورية يختتم مسابقة "المخترع الصغير"

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

"نهضة مصر" تفتح باب التقديم لبرامج الاحتضان التي تقدمها

محافظة المنوفية تحتفل بعيدها القومي في رحاب الجامعة

القومي لثقافة الطفل فى ضيافة "مولانا زاد"

الأمصار

شياكة ميلانيا تمحو حماقات ترامب في الصيف "فيديو وصور"

مصر توافق على تأسيس "صندوق ثروة سيادي" بقيمة 11 مليار دولار

ترحيب ليبي برفع حظر السفر عن أرملة القذافي وابنته: ستجد بيننا بيتها

"دعه يمر" مجموعة قصصية جديدة للروائي المصري "مصطفى أبو حسين"

الفنون التجريدية في معرض "تراث وثقافة" السعودي بالبرتغال

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

لص يعتذر ويدفع ثمن المسروقات بعد 40 عامًا

دبى تحول وتلغى مئات الرحلات الجوية بسبب الصيانة

"أبل" تطلق أحدث إصداراتها بمناسبة اليوم العالمي "للإيموجي"

مباريات
الصحة

علامات غير متوقعة تدل على نقص الحديد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎