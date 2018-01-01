كارتيرون يمنح لاعبى الأهلى راحة 24 ساعة بعد مواجهة تاونشيب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الأربعاء.



ويواجه الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم، فريق تاونشيب البوتسواني على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ودخل الأهلي معسكرا مغلقا بالإسكندرية ظهر السبت الماضي؛ استعدادا لمواجهة بطل بوتسوانا.



من جهة أخرى، تلقى رامي ربيعة، مدافع الفريق، الموجود حاليا في ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة في العضلة الضامة، حقنتي بلازما جديدتين ضمن برنامجه العلاجي.



وخضع ربيعة لعدة فحوصات طيبة في ألمانيا تحت إشراف البروفيسور فولفارت طبيب المنتخب الألماني لكرة القدم، والذي أشاد بتحسن حالة اللاعب ونجاحه في السير بشكل مثالي في تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه.



وأكد فولفارت للاعب أن حالته تحسنت كثيرا عن زيارته السابقة، مشيرا إلى أنه يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي، وباتت حالته أفضل بشكل ملحوظ، موضحا أن ربيعة من المقرر أن يعود إلى القاهرة في غضون الأيام المقبلة لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا للمشاركة في المباريات.