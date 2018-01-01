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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:41 م

رئيس إقليم كوردستان: سيظل المسيحيون جزءًا لا يتجزأ من مجتمعنا

نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني
مونيكا جرجس
dostor.org/2252869

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن المسيحيين سيظلون جزءًا لا يتجزأ من المجتمع العراقي، وذلك خلال استقباله المطران بشار وردة، رئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانية، والمطران نيقوديموس داوود متي، رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الأرثوذكس.

وأشار بارزاني، في تغريدة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه شدد خلال اللقاء على أن المسيحيين سيظلون جزءًا لا يتجزأ من مجتمعنا، كما أثنى على مساهمتهم في بناء وحماية إقليم كوردستان العراق.

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