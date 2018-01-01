باحث في الشأن الفلسطيني: إسرائيل تسعى لتضييق الخناق على غزة

أكد الإعلامي، والباحث في الشأن الفلسطيني، طارق الفرا، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من العقوبات الإسرائيلية على قطاع غزة، هو زيادة الضغط على المواطنين بالقطاع، وزيادة الضغط على حماس بعد التصعيد الأخير، وإطلاق حماس صواريخ على المستوطنات المحيطة بالقطاع.



وأشار "الفرا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تضييق الخناق على القطاع، أسلوب قديم يستخدمه الاحتلال كل فترة لإرهاق القطاع، ومحاولة لتحريك المواطنين ضد حماس.



وحول التلميحات الإسرائيلية بشن حرب على القطاع، قال "الفرا": " إن هذه التصريحات تأتي ضمن منظومة الحرب النفسية على فصائل المقاومة بالقطاع".



وأوضح الباحث في الشأن الفلسطيني، أن إسرائيل لن تختار الحرب في الوقت الحالي، خاصة وأن هناك مساع لإنجاح مبادرة "ميلادينوف".