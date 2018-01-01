نائب الرئيس السوداني يشارك غدًا بـ"الكوميسا"
توجه نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، إلى زامبيا؛ للمشاركة في أعمال قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" التي ستعقد غدا وبعد غد بالعاصمة الزامبية "لوساكا".
وتناقش القمة عددا من القضايا من بينها القضايا الاقتصادية والتجارية وقضايا السلم والأمن والتنسيق السياسي بين دول الكوميسا، والمشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء، كما يعقد على هامش القمة منتدى لرجال الأعمال لتعظيم دور القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يطرح السودان مبادرات فعالة لتعزيز التجارة، أمام قمة الكوميسا في زامبيا، منها مشروع بناء القدرات للصادرات السودانية خاصة في مجال تصنيع الجلود، ومشروع تفعيل أنشطة محكمة عدل الكوميسا والتي تستضيف الخرطوم مقرها الرئيسي، ومشروع آخر لإزالة العوائق الجمركية التي تعترض قيام منطقة التجارة الحرة الثلاثية والمنطقة القارية الإفريقية.