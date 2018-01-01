وزير التموين: توفير 150 ألف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن برنامج الحكومة المصرية تم وضعه بطريقة علمية، وبناءً على أهداف محددة وبتكليفات واضحة من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأهداف تم وضعها بطريقة متكاملة بمشاركة الوزارات والهيئات لتحقيق مفهوم التنمية الحقيقية الشاملة.



جاء ذلك خلال لقائه أعضاء جمعية ومستثمري العاشر من رمضان، بحضور اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف، رئيس مجلس الإدارة، والمستثمرين وذلك بمقر الجمعية بمدينة العاشر من رمضان.



وأوضح وزير التموين أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومي من 17 % إلى 21 % وتعمل على تحسين الاقتصاد وإقامة مناطق لوجستية حدودية بمواصفات معينة وبخصائص محددة، وإقامة مناطق لوجستية محورية لخدمة أكثر من محافظة، وتم تحديد 4 مناطق لذلك وإقامة مناطق لوجستية إقليمية تخص كل محافظة من خلال إقامة سوق تجاري " جملة " في كل محافظة وسلاسل تجارية ومنافذ توزيع.



وأشار الوزير الي أن التجارة الداخلية بحاجة لتكاتف جميع الجهات بمشاركة القطاع الخاص وقطاع الأعمال واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والاستثمارات الخارجية لتغيير خريطة التجارة في مصر، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد طفرة لاستكمال البنية الأساسية للتجارة الداخلية.



وأوضح الوزير أن المحور الثاني من برنامج عمل الحكومة يقوم على توفير السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترة لا تقل عن 6 أشهر، مما يترتب على ذلك إقامة مخازن استراتيجية للحفاظ على الاحتياطي من خلال تنفيذ المشروع القومي مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وقال الوزير إن وزارة التموين تقوم على بناء الإنسان المصري ورفع معدلات التشغيل والحد من البطالة، مشيرًا إلى أنه من المخطط إقامة 7 مناطق لوجستية خلال الفترة المقبلة، لاستيعاب 150 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى التعامل بين الوزارة ومشروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير 1000 سيارة لتوزيع السلع الجافة والنصف مبردة، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية في المناطق الأكثر فقرًا، بجانب استكمال منظومة الصوامع قبل عام 2019 م وإنشاء 60 صومعة حقلية في الشرقية والمنيا والبحيرة بدلًا من الشون والهناجر.

