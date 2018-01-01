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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:33 م

رئيس نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل تستخدم كل الأساليب "القذرة"

رائد العامر رئيس
رائد العامر رئيس نادي الأسير الفلسطيني
إيمان ماهر
dostor.org/2252857

ردت إسرائيل على إطلاق عدد من الفلسطينيين بالونات حارقة على مستوطنات غلاف غزة، بغلق معبر كرم أبوسالم، الخاص بإدخال المواد الغذائية والأدوية للقطاع، وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع، رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال أبلغتهم بقرار غلق المعبر بشكل كامل وحتى إشعار آخر.

وأشار موقع "واللاه" العبري، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل قررت تقليص مساحة الصيد من 6 أميال إلى 3 أميال فقط، ردًا على البالونات والطائرات الورقية الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

من ناحيته، قال رائد العامر، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن رد إسرائيل يعتبر بمثابة ضغط سياسي، وهو إحدى وسائل إسرائيل "القذرة"، التي تستخدمها دائمًا.

وأضاف "العامر": " الشعب الفلسطيني يستطيع أن يتأقلم مع مثل هذه القرارات، ولدينا ما يكفينا من الغذاء والدواء، إلا أن حقيقة الأمر أن إسرائيل لا تستطيع أن تستمر في منع دخول البضائع لأنه ليس في مصلحتها".




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