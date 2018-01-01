رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد الثلاثاء المقبل

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تعديل قانون رواتب الوزراء، على أن يعاود المجلس انعقاده الثلاثاء المقبل.



وجدد رئيس مجلس النواب، تأكيده على عرض تقارير لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية بعض الأعضاء وذلك بجلسة الثلاثاء بالأسبوع المقبل.



وأكد "عبدالعال" في الجلسة العامة للبرلمان، أن التقارير التي تمت جراء أفعال خاصة بإتلاف المال العام، وأيضا سب وقذف للمسئولين للدولة، مشيرًا إلى أن لجنة القيم انتهت من مناقشة ودراسة والتحقيق فى هذه الوقائع وسيتم عرضها على المجلس الأسبوع المقبل.



وتساءل عبدالعال "هل تشرف قاعة البرلمان بوجود أى نائب عمل على إتلاف المال العام أو تطاول على المسئولين بعبارات تشكل جرائم في قانون العقوبات ؟"، متابعًا: "ستكون الإجابة على هذا السؤال في جلسة الأسبوع المقبل".



وتابع عبدالعال: "لن أسمح ببقاء كل من يريد وقف أعمال هذا المجلس.. وإتلاف المال العام واعتراض أعمال المجلس بالقوة مسجل بالصوت والصورة".