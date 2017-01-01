المركزى: توقعات بارتفاع تحويلات مصريى الخارج لـ26 مليار دولار

قال البنك المركزى المصرى، إنه من المتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26.0 مليار دولار خلال العام المالى 2017-2018 بأكمله.



وتأتى تلك التوقعات فى ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة "يوليو -أبريل" ‏من السنـة الماليـة 2017-2018 والتى بلغت نحو 21.9 مليار دولار.



تجدر الإشارة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال‏ شهر أبريل 2018 سجلت نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.