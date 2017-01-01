المركزى: توقعات بارتفاع تحويلات مصريى الخارج لـ26 مليار دولار
قال البنك المركزى المصرى، إنه من المتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26.0 مليار دولار خلال العام المالى 2017-2018 بأكمله.
وتأتى تلك التوقعات فى ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة "يوليو -أبريل" من السنـة الماليـة 2017-2018 والتى بلغت نحو 21.9 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2018 سجلت نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.