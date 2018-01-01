الغرف التجارية توجه خططها المستقبلية إلى روسيا

قال فتحي مرسى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، ضرورة تركيز مصر على زيادة الصادرات المصرية إلي روسيا فى المنتجات التى تحتاجها سواء كانت طباعة أو تغليفًا أو ورقًا.



وقال إن الغرفة لديها دراسة خاصة بإمكانيات تنمية الصادرات المصرية ومنتجات صناعة الورق والطباعة والتغليف، حيث تبلغ الواردات الروسية من تلك البنود نحو 4 مليارات دولار سنويا.



وأشار إلى أن الأسواق الروسية تشترط للنفاذ، أهمية الالتزام بشروط التعاقد، وكذا الاهتمام باعتبارات التعبئة التي يطلبها المستورد الروسى.

